Predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional

Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Predominaran las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, no obstante, el transporte de humedad desde el mar Caribe y océano Pacífico producirán lluvias y chubascos débiles a moderados con actividad eléctrica en áreas del oriente, suroccidente y sur del país, asimismo, precipitaciones débiles aisladas en el resto de regiones.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 32°C, mínima de 18°C

Zona sur: Máxima de 38°C, mínima de 27°C

Zona central: Máxima de 36°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 34°C, mínima de 25°C

Zona insular: Máxima de 32°C, mínima de 26°C

Zona oriental: Máxima de 33°C, mínima de 22°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 15°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es cuarto creciente, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:37 am y la puesta a las 6:00 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB