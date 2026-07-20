Predominarán las condiciones secas en Honduras

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), informó que este día continuarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

Sin embargo, durante la tarde, el transporte de humedad proveniente del mar Caribe favorecerá la ocurrencia de precipitaciones débiles y muy aisladas en sectores de las regiones norte y oriental del país.

Se esperan lluvias débiles aisladas en el norte y oriente

El pronóstico también indica que el país se encuentra bajo la fase de luna nueva. En cuanto a las condiciones marítimas, se prevé un oleaje de 1 a 3 pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca.

La salida del sol fue a las 5:30 de la mañana y la puesta del sol a las 6:21 de la tarde.

Las temperaturas máximas y mínimas por región serán las siguientes:

Región Oriental: 32 °C / 18 °C.

Región Occidental: 32 °C / 14 °C.

Región Insular: 31 °C / 27 °C.

Región Sur: 40 °C / 24 °C.

Región Central: 31 °C / 20 °C.

Región Norte: 33 °C / 22 °C.

Tegucigalpa: 28 °C / 18 °C.

El informe fue proporcionado por el meteorólogo de turno, Víctor Ortega, quien recomendó a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales de COPECO sobre cualquier actualización de las condiciones del tiempo.LB