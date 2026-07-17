Predominarán condiciones secas este día, con lluvias débiles en el norte y presencia de polvo del Sahara

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (COPECO), a través del pronosticador de turno Jairo García, informó que este viernes continuarán predominando las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, el viento acelerado del noreste y este transportará humedad desde el mar Caribe, lo que favorecerá las lluvias y chubascos débiles y dispersos en las regiones del nororiente y norte del país, además de precipitaciones aisladas en sectores del noroccidente.

Asimismo, COPECO advirtió sobre la presencia de concentraciones de polvo del Sahara que oscilarán entre 60 y 80 microgramos por metro cúbico, situación que podría reducir la calidad del aire, especialmente para personas con enfermedades respiratorias.

En cuanto a las temperaturas, se pronostican las siguientes máximas y mínimas por región:

Región Oriental: máxima de 32 °C y mínima de 24 °C.

Región Occidental: máxima de 32 °C y mínima de 15 °C.

Región Insular: máxima de 31 °C y mínima de 28 °C.

Región Sur: máxima de 39 °C y mínima de 28 °C.

Región Central: máxima de 31 °C y mínima de 22 °C.

Región Norte: máxima de 33 °C y mínima de 23 °C.

Distrito Central: máxima de 28 °C y mínima de 19 °C.

COPECO indicó además que la fase lunar corresponde a Luna nueva, mientras que el oleaje en el litoral Caribe y el Golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

Finalmente, se informó que la salida del sol fue a las 5:29 de la mañana y la puesta será a las 6:21 de la tarde.LB