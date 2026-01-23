Predominarán condiciones secas en la mayor parte del país, con lluvias aisladas en algunas regiones

Tegucigalpa- La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias (Copeco) informó que para este día viernes predominarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional.

No obstante, el viento del este y noreste estará transportando humedad desde el mar Caribe, lo que generará lluvias y lloviznas débiles y aisladas en zonas del oriente, norte, noroccidente y algunas áreas del centro del país.

De acuerdo con el reporte, la fase de la luna es luna nueva, mientras que el oleaje tanto en el litoral Caribe como en el golfo de Fonseca se mantendrá entre 1 y 3 pies, condiciones consideradas normales para la navegación.

En cuanto al comportamiento astronómico, la salida del sol se registrará a las 6:17 de la mañana y la puesta a las 5:44 de la tarde.

Temperaturas por departamentos

Copeco detalló las siguientes temperaturas máximas y mínimas:

El Paraíso: 26°C / 18°C

Francisco Morazán: 26°C / 18°C

Gracias a Dios: 29°C / 23°C

Intibucá: 21°C / 13°C

Islas de la Bahía: 27°C / 24°C

La Paz: 29°C / 18°C

Lempira: 27°C / 18°C

Ocotepeque: 28°C / 17°C

Olancho: 30°C / 18°C

Santa Bárbara: 29°C / 20°C

Valle: 35°C / 27°C

Yoro: 27°C / 18°C

Atlántida: 27°C / 20°C

Choluteca: 36°C / 27°C

Colón: 29°C / 21°C

Comayagua: 29°C / 18°C

Copán: 26°C / 17°C

Cortés: 29°C / 20°C

Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones ante los cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en las zonas donde se esperan lluvias, así como mantenerse hidratados en los lugares donde las temperaturas son altas . LB