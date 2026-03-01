Predominarán condiciones secas durante el día y lluvias leves en las partes altas del país

Tegucigalpa– El viento del noreste ingresará humedad desde el mar Caribe y generará lluvias débiles y dispersas, así como chubascos aislados en las regiones del centro y oriente, mientras que, en el resto del país, se mantendrán las condiciones secas, confirmó este domingo Mario Centeno, pronosticador de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco).

Sostuvo que predominarán las condiciones secas sobre la mayor parte del territorio nacional; sin embargo, en horas de la tarde el viento del este transportará humedad desde el mar Caribe, generando precipitaciones débiles y aisladas en las regiones oriental y central del país.

Detalló que las temperaturas serán cálidas durante la tarde en la mayoría de los departamentos.

En cuanto a las condiciones marítimas, el oleaje se mantendrá entre uno y tres pies tanto en el litoral Caribe como en el Golfo de Fonseca. Además, se informó que el país se encuentra bajo la fase lunar de cuarto creciente.

La salida del sol se registró a las 6:06 de la mañana y la puesta será a las 5:57 de la tarde.

Temperaturas máximas y mínimas por departamento:

El Paraíso: Máxima 31°C / Mínima 17°C

Francisco Morazán: Máxima 31°C / Mínima 17°C

Gracias a Dios: Máxima 29°C / Mínima 22°C

Intibucá: Máxima 26°C / Mínima 8°C

Islas de la Bahía: Máxima 29°C / Mínima 25°C

La Paz: Máxima 35°C / Mínima 14°C

Lempira: Máxima 30°C / Mínima 14°C

Ocotepeque: Máxima 33°C / Mínima 12°C

Olancho: Máxima 31°C / Mínima 23°C

Santa Bárbara: Máxima 34°C / Mínima 20°C

Valle: Máxima 37°C / Mínima 24°C

Yoro: Máxima 31°C / Mínima 17°C

Atlántida: Máxima 29°C / Mínima 19°C

Choluteca: Máxima 38°C / Mínima 25°C

Colón: Máxima 29°C / Mínima 23°C

Comayagua: Máxima 35°C / Mínima 14°C

Copán: Máxima 32°C / Mínima 16°C

Cortés: Máxima 33°C / Mínima 20°C

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse hidratada y tomar las medidas de precaución necesarias ante las altas temperaturas previstas para la jornada, como el uso de ropa ligera y colores claros tomar agua y usar bloqueador solar. IR