Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Predominan las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, El ingreso de una onda tropical producirá precipitaciones débiles a moderadas, dispersas y fuertes, acompañadas de tormentas eléctricas aisladas, para la mayor parte del territorio nacional, con mayores acumulados para las regiones del oriente, centro, sur y suroccidente.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 30°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 20°C

Zona occidental: Máxima de 32°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 1 a 3 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:35 am y la puesta a las 6:13 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB