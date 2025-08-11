Tegucigalpa– La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) informó que hay tiempo estable.

Predominan las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, sin embargo, la convergencia de humedad y viento desde el mar Caribe y del océano Pacífico hacia el territorio nacional, producirán lluvias y chubascos débiles a moderados y dispersos con actividad eléctrica aislada en el suroccidente y sur, mientras que, sobre el resto del país se esperan precipitaciones débiles y aisladas.

Continúa la presencia del polvo del Sahara en concentraciones de 35 microgramos por metro cúbico.

En cuanto al comportamiento de las temperaturas, las regiones presentan los siguientes registros:

Tegucigalpa: Máxima de 30°C, mínima de 19°C

Zona sur: Máxima de 36°C, mínima de 24°C

Zona central: Máxima de 33°C, mínima de 20°C

Zona norte: Máxima de 33°C, mínima de 23°C

Zona insular: Máxima de 30°C, mínima de 28°C

Zona oriental: Máxima de 32°C, mínima de 20°C

Zona occidental: Máxima de 33°C, mínima de 14°C

El informe también detalla que la fase lunar actual es luna llena, lo que puede influir en el comportamiento de mareas en las costas del país.

El oleaje en el mar Caribe 2 a 4 pies y el Golfo de Fonseca se mantendrá dentro de los rangos normales, entre 2 y 4 pies de altura.

La salida del sol 5:31 am y la puesta a las 6:20 p.m

Las autoridades de Gestión de Riesgos exhortan a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar las precauciones necesarias.LB