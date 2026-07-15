Predomina la informalidad laboral que limita el acceso a derechos y beneficios, reconoce viceministro de Trabajo

Tegucigalpa– El subsecretario de Trabajo, Daniel Discua, afirmó que entre el 75 % y 80 % de la economía hondureña permanece en la informalidad laboral, una situación que mantiene a miles de trabajadores sin contratos formales, sin cotizaciones al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) y sin acceso a beneficios como vacaciones, décimo cuarto mes y otras prestaciones.

Discua explicó que, aunque durante el último año se han generado alrededor de 200 mil plazas de empleo en el sector privado, una gran parte de estas oportunidades se han creado dentro del sector informal, donde no existen las garantías laborales establecidas por la ley.

«Cuando hablamos de informalidad laboral nos referimos a personas que no tienen un contrato de trabajo, que no cotizan al Seguro Social y que no cuentan con beneficios laborales. El empleo informal no trae progreso a los hogares, por eso hacemos un llamado a los empresarios para que avancen en la formalización de sus negocios», manifestó el funcionario.

Sobre la Ley de Empleo por Hora, Discua indicó que la Secretaría de Trabajo únicamente tiene la responsabilidad de regular y verificar el cumplimiento de la normativa, mientras que cualquier modificación corresponde al Congreso Nacional.

Explicó que esta modalidad de contratación permite incorporar a personas que no pueden cumplir una jornada laboral completa o que buscan complementar sus ingresos con algunas horas adicionales de trabajo. Sin embargo, reconoció que no se le ha dado el uso esperado, pese a las capacitaciones realizadas con cámaras de comercio y otros sectores empresariales.

«Hemos tenido registro de contratos, pero consideramos que no se le está dando el uso adecuado. Si alguien considera que necesita una reforma para fortalecer su aplicación, será el Congreso quien deberá tomar esas decisiones. Nosotros vigilamos el cumplimiento de la ley», señaló.

El subsecretario aseguró que los contratos bajo esta modalidad contemplan derechos laborales como salario mínimo, décimo cuarto mes, vacaciones y libertad de asociación sindical, y que hasta el momento las empresas supervisadas que utilizan este mecanismo han cumplido con los requisitos establecidos.

Discua también destacó que uno de los principales desafíos es lograr que los negocios informales ingresen al sistema formal, ya que actualmente gran parte de las empresas y comercios no cuentan con contratos escritos ni garantizan el pago del salario mínimo.

«La realidad es que el salario mínimo se cumple principalmente en el sector formal, que representa aproximadamente el 25 % de la economía. El otro 75 % está conformado por empresas, comercios y negocios donde todavía no existe una formalidad laboral completa», agregó.

La Secretaría de Trabajo informó que mantiene operativos de inspección y vigilancia en más de 100 empresas mensualmente, mediante visitas y procesos de verificación, con el objetivo de promover el cumplimiento de la normativa laboral y no únicamente aplicar sanciones.

«El espíritu de la Secretaría no es cerrar negocios ni empresas, sino lograr que se cumpla la ley y que más trabajadores puedan acceder a empleos formales con derechos garantizados», concluyó Discua.LB