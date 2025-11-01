spot_imgspot_img
Precipitaciones débiles y temperaturas frescas para este sábado

Por: Proceso Digital

Tegucigalpa – Para este sábado se pronostica precipitaciones débiles con temperaturas frescas para la mayor parte del territorio hondureño, informó el Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceanográficos y Sísmicos (Cenaos).

Estas condiciones climáticas son generadas por la persistencia de la influencia del viento del norte y noreste.

El oleaje en el litoral Caribe será de uno a tres pies, mientras que en el Golfo de Fonseca será de dos a cuatro.

La temperatura máxima en Atlántida será de 28 grados Celsius, 34 en Choluteca, 29 en Colón, 27 en Comayagua, 25 en Copán, 29 en Cortés, 26 en El Paraíso y Francisco Morazán, 28 en Gracias a Dios y 21 en Intibucá.

Asimismo, se prevé temperatura máxima de 30 grados Celsius en Islas de la Bahía, 26 en La Paz, 25 en Lempira, 26 en Ocotepeque, 29 en Olancho, 28 en Santa Bárbara, 34 en Valle y 26 en Yoro. AG

