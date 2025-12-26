Precio del petróleo de Texas baja con la mirada puesta en conversaciones de paz en Ucrania

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este miércoles un 1.08 %, hasta los 57.30 dólares el barril, mientras la mirada de los operadores está puesta en las conversaciones con miras a logar la paz en Ucrania que sostendrán este fin de semana su presidente Volodímir Zelenski y el de EE.UU., Donald Trump por su impacto en los futuros precios del crudo.

Un acuerdo de paz podría conducir a la eliminación de las sanciones internacionales contra el sector petrolero de Rusia, destaca CNBC.

Las delegaciones ucraniana y estadounidense abordarán el borrador de 20 puntos para poner fin a la guerra, así como las garantías de seguridad bilaterales que podría prestar Washington y un acuerdo económico, de acuerdo con declaraciones de Zelenski a la prensa de su país.

El medio ucraniano Kyiv Post había adelantado, citando fuentes diplomáticas, que la cita podía producirse el próximo domingo, 28 de diciembre, en la residencia de Trump de Mar-a-Lago en Florida.

Zelenski mantuvo este jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas «nuevas ideas» sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

«Los aspectos negativos persisten: el elevado almacenamiento mundial de petróleo y el leve progreso en las conversaciones de paz entre Ucrania y Rusia”, dijo a CNBC Dennis Kissler, vicepresidente senior de operaciones de BOK Financial.

Destaca además CNBC que los precios del petróleo han bajado debido a que el aumento de la producción de crudo ha generado temores de un exceso de petróleo de cara al próximo año.

La oferta mundial de petróleo el próximo año superará la demanda en 3,84 millones de barriles por día, según cifras del informe sobre el mercado petrolero de diciembre de la AIE con sede en París. EFE

(vc)