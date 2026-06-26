Precio del huevo y lácteos se mantiene estable en mercados capitalinos

Tegucigalpa- El precio del huevo se mantuvo estable esta semana en los mercados de la capital, aunque comerciantes advirtieron que para la próxima semana podría registrarse un incremento debido a una menor oferta, principalmente del huevo de tamaño grande.

En la Feria del Agricultor y el Artesano, el cartón de 30 unidades de huevo grande se cotiza en 95 lempiras, mientras que el cartón de huevo mediano se vende a 83 lempiras y el de huevo pequeño a 73 lempiras.

Los vendedores señalaron que, por ahora, este producto básico de la canasta alimentaria mantiene sus precios, pero explicaron que la reducción en la producción y el menor abastecimiento en la plaza podrían provocar un aumento en los próximos días.

En cuanto a los productos lácteos, también reportan estabilidad en sus precios. La libra de queso semiseco se comercializa a 84 lempiras, el queso frijolero a 84 lempiras, el queso fresco a 56 lempiras, al igual que la cuajada. La mantequilla se vende a 38 lempiras la libra, el requesón a 34 lempiras y el quesillo a 56 lempiras.

Los comerciantes destacaron que los lácteos disponibles son productos frescos y que, hasta el momento, no han experimentado variaciones en sus precios, lo que brinda un respiro a los consumidores que acuden a la Feria del Agricultor y el Artesano.LB