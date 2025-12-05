Precio del cartón huevo sube 5 lempiras en mercados capitalinos

Tegucigalpa- El precio del cartón de huevo registró un nuevo incremento esta semana en la Feria del Artesano y el Agricultor, y otros mercados de la capital el alza es de 5 lempiras, según confirmó el comerciante Edgardo López.

López explicó que este ajuste es típico de la temporada navideña, cuando aumenta considerablemente el consumo de huevos, lo que provoca variaciones en el precio debido a la alta demanda. “El incremento no se puede evitar; no ha habido congelamiento porque estamos en libre mercado”, señaló.

Los nuevos precios establecidos en la feria son los siguientes:

Huevo grande: de 90 a 95 lempiras.

Huevo mediano: de 85 a 90 lempiras.

Huevo pequeño: de 80 a 85 lempiras.

El comerciante destacó que, pese al aumento, estos siguen siendo los precios más accesibles del mercado, ya que fuera de la feria el cartón de huevo puede encontrarse entre 110 y 115 lempiras.

López aclaró que los comerciantes de la feria no determinan los precios, sino que estos son establecidos a nivel de productores y dueños de granjas, por lo que a ellos únicamente les corresponde trasladar el incremento al consumidor final.

El alza se produce en un momento en que las familias hondureñas incrementan la compra de alimentos para las celebraciones de diciembre, lo que podría seguir presionando los precios en las próximas semanas.LB