Precio de huevos reporta rebaja de L. 3 en mercados capitalinos

Tegucigalpa – El precio del cartón de huevos registra este viernes una rebaja de tres lempiras en los mercados capitalinos, según el monitoreo de precios realizados por medios de comunicación.

Los vendedores de mercados como la Feria del Agricultor y el Artesano del Estado Nacional, Feria de la colonia Kennedy, Mercado San Pablo, reportaron que de 93 lempiras que se cotizaba el cartón de huevos grandes desde hoy pasa a 90 lempiras, con lo que la unidad se cotiza a 3 lempiras.

El cartón de huevos medianos pasó de 85 a 84 lempiras, mientras que el cartón de huevos pequeños pasó de 78 a 75 lempiras.

El huevo es uno de los principales productos de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que, la estabilidad en su precio es un beneficio directo para la población. VC