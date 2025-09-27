Precio de huevos mediano y pequeño reporta bajas este fin de semana

Tegucigalpa – El precio del cartón de huevos pequeño y mediano reporta rebajas este fin de semana en mercados y ferias capitalinas, mientras que las unidades grandes mantienen estabilidad.

En la Feria del Artesano y del Agricultor el cartón de huevos se cotiza a 90 lempiras la unidad grande, mientras que las unidades medianas registraron una rebaja de tres lempiras y paso de 84 a 81 lempiras. El cartón de huevos pequeños se cotiza a 72 lempiras, tras una rebaja de tres lempiras, pues se estaba comercializando a 75 lempiras.

El huevo es uno de los principales productos de la canasta básica de todos los hondureños, por lo que, la estabilidad en su precio se traduce en una buena noticia para los bolsillos de los consumidores.

En el pasado el precio de cartón de huevos superó los 130 lempiras, un precio al que se quiere evitar llegar nuevamente. VC