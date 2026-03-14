Precaución y tráfico vehicular este sábado tras impactar rastra con un puente en la capital

Tegucigalpa – Un conductor de una rastra calculó mal la altura de un puente e impactó con la estructura en el bulevar Económica Europea de Tegucigalpa, capital de Honduras.

Se puede observar en las imágenes que la rastra se partió en dos debido al impacto, esto ha generado tráfico pesado en la zona.

Asimismo, autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), se acercaron al lugar para apoyar a que el tráfico sea más fluido y, asimismo, cerrar el paso donde se encuentra el furgón.

Del mismo modo, se recomienda a la población que transita por este lugar a tomar medidas preventivas como salir de sus hogares más temprano o buscar rutas alternas.

Asimismo, precaución ya que se tardarán varias horas para quitar la rastra del lugar. IR