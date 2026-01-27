Precariedad en el Poder Judicial ante impago de L. 1 mil 200 millones por parte del gobierno de Castro

Tegucigalpa – “Se mantiene preocupación permanente en las autoridades, una zozobra igualmente, y es una preocupación latente de la presidenta de este poder del Estado”, expresó el oficial de Comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Melvin Duarte ante la falta de transferencias presupuestarias por alrededor de 1 mil 200 millones de lempiras de parte del gobierno saliente de Xiomara Castro.

– Varias giras de trabajo se han tenido que suspender por la falta de recursos.

En la última revisión este lunes 26.01.2026. al sistema de transferencias, se comprobó la existencia de una deuda de más de 1 mil 200 millones de lempiras por parte del gobierno saliente de Xiomara Castro.

“Hasta hoy no ha habido transferencia ni total ni parcial”, subrayó Duarte.

Dijo que están a la espera que las promesas de los últimos días en relación a la acreditación de los fondos pueden darse en las últimas horas de este lunes.

La deuda de 1 mil 200 millones de lempiras corresponde al año fiscal 2025, especificó Duarte.

Expresó que ese poder del Estado ha hecho “malabares financieros” este enero para poder cumplir sus compromisos presupuestarios ante el impago del gobierno.

Varias giras de trabajo de la CSJ han tenido que suspenderse, al igual que se detuvieron algunas construcciones que ejecuta el aparato judicial hondureño.

Duarte puntualizó que “si la situación continúa de la misma manera, pues ya la situación en el próximo mes ya será un poco más difícil”.

En su discurso de presentación de informe ante el Congreso Nacional, la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando señaló que pese a las limitaciones presupuestarias, el Poder Judicial trabaja para dar respuesta a las demandas de la población.

Exigió la asignación presupuestaria no menor del 3 % del Presupuesto General como lo ordena la normativa vigente. JS