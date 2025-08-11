Postura de Libre de defender a Maduro no representa al pueblo hondureño, señala Tomás Zambrano

Tegucigalpa- El jefe de bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano dijo este lunes a través de sus redes sociales que la postura del gobierno de Libertad y Refundación (Libre), de defender a Nicolás Maduro no representa al pueblo hondureño.

“El Gobierno de la Refundición salió a proteger a sus socios de Venezuela , la Postura de Libre de defender a Maduro el dictador narcoterrorista declarado por USA no representa al Pueblo Hondureño, hoy los ñangaras pasan de ser aliados a ser cómplices de un delincuente internacional que va a ser capturado, y pronto también lo serán los que se han beneficiado de sus crímenes a nivel internacional”, señaló.

Agregó que un militante de Libre al estilo de las dictaduras socialistas cerró un canal en Puerto Cortés con candado y deja un mensaje de odio, intimidación e insultos, se sigue vulnerando la libertad de expresión desde el poder.

Advirtió, que hoy en día el que critica a Libre no es opositor se convierte en un enemigo del régimen.

“Los de Libre le prometieron a Honduras un paraíso y lo que dieron fue un total infierno de más pobreza y más desempleo, por eso en 3 meses con 18 días (110 días) se les dirá con gallardía #LibreNuncaMas”, posteó. IR