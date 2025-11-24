Posponen para mañana martes el paro del transporte

Tegucigalpa – El dirigente del transporte urbano, Wilmer Cálix, anunció este lunes que darán un día al gobierno para iniciar medidas de presión como un paro del servicio, a causa de la falta de pago de subsidio.

Cálix dijo que el viernes, tras la amenaza de paralizar el transporte, solo recibieron uno de los cuatro meses que les adeuda el gobierno, es decir que de los 125 millones adeudados, solamente pagaron 25 millones de lempiras.

“Empezaron a pagar un mes y esa no es la solución a la problemática, nosotros estamos esperando que este lunes nos paguen los otros tres meses que nos adeudan, de no ser así, el sector transporte tomará acciones porque estamos fuera de tiempo”, dijo al resaltar que el compromiso no era que les acreditarán un mes, sino cuatro meses.

De acuerdo al dirigente de transporte, a la mayoría de transportistas se les adeudaba el pago de cuatro meses de subsidios, pero existen transportistas a quienes se les adeuda hasta un año de subsidios.

“El sector transporte ya no quiere aguantar estos irrespetos de que tienen que andar en la calle o siguiendo ministros para que le pague lo que justamente nos ganamos en la calle”, expresó. VC