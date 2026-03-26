Posponen para el 21 de abril audiencia inicial a yerno del alcalde de SPS

Tegucigalpa – Un juez determinó posponer hasta el 21 de abril la audiencia inicial al yerno de Roberto Contreras (alcalde de San Pedro Sula) y tres personas más por un caso de corrupción en la comuna de SPS.

Los imputados responden a los nombres de Steve Fajardo (yerno de Roberto Contreras), Josué Fajardo (tío de Steve Fajardo), Josué Juárez y Luis Enrique Saa (director de proyectos de la municipalidad de SPS).

La reprogramación de la audiencia inicial es debido a que el magistrado que conoce el expediente es Wagner Vallecillo, quien ahora es presidente interino de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y sostendrá una reunión con el resto del pleno.

Relación de hechos

Según las investigaciones, funcionarios municipales de SPS, exfuncionarios y ciudadanos particulares se confabularon para fraude a la alcaldía por un monto de 45.5 millones de lempiras.

El caso data entre julio de 2023 y abril de 2024 mediante la suscripción de 33 contratos fraudulentos con la empresa Constructora HERCOD S. de R.L., destinados supuestamente al mejoramiento vial.

Se determinó que los 33 contratos se fraccionaron para evadir los procesos de licitación pública: 26 fueron por contratación directa y 7 por licitación privada.

La empresa constructora incumplió requisitos básicos como presentar garantías de anticipo o nóminas de personal técnico, según las investigaciones.

La acusación incluye a Luis Hernández Portillo y su esposa Olga Estela Ávila Ortega (representante de HERCOD), Steve Fajardo, Josué David Fajardo, los representantes de empresas que se coludieron en el esquema: José Antonio Juárez Pereira, Henry Geovanny Guzmán Girón, Andrea Fabiola Perdomo Delgadillo y Marcos Jonathan Morales Corea.

También son acusados empleados municipales: Osman David Chávez Orellana, Denis Jamil Paz Martínez, Alejandra Eunice Amaya Barnica (Gerencia de Infraestructura); Marlen Mena Gómez (exgerente financiero); Xavier Lacayo Delgadillo (tesorero municipal); Luis Enrique Saa (director de proyectos) y Walter Cartagena Villagra (exdirector de Vías).

A ellos se les imputan los delitos de violación a los deberes de los funcionarios, fraude, tráfico de influencias y lavado de activos. AG