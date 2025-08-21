Posponen fundiciones del concreto hidráulico en último tramo de CA-6, salida a Danlí

Tegucigalpa – La constructora a cargo de la construcción del último tramo de 2.3 kilómetros de la carretera CA-6, informó este jueves que pospuso las fundiciones de concreto hidráulico hasta primeros días de septiembre.

Según lo comunicado por la empresa, los trabajos a la altura del tramo entre el desvío Los Pinos – Villa Nueva serán retomados dentro de dos semanas, “en vista que se han detectado zonas inestables en el carril izquierdo que actualmente se está interviniendo a nivel de terracería”.

La comunicación realizada a través del canal informativo de WhatApp, justifica que si se realizan esas labores de manera simultánea a las labores del frente de concreto hidráulico generarán un congestionamiento vial elevado.

En tal sentido, “se ha decidido terminar primero toda las secciones pendientes trabajos de terracería y de estabilización con suelo cemento”.

Asegura que la mayoría de tres carriles (izquierdo, central y derecho) están culminados en un 90 % y que buscan tener toda la plataforma disponible para fundición, permitiéndoles quitar los retenes en las horas pico, es decir en la mañana y en la tarde.

“La decisión se debe meramente a razones técnicas y de procurar la doble circulación tanto en la etapa de terracería faltante como en la etapa de fundición”, cita el mensaje que concluye asegurando que trabajando de esa manera, se tiene proyectado culminar la fundición de esos tres carriles faltantes en el mes de septiembre.

La decisión se toma luego de una semana de alto congestionamiento vial en las horas pico, cuando cientos de personas se movilizan a sus centros de trabajo o de estudio, por la mañana y cuando retornan a sus hogares, por la tarde.

Esta situación ha hecho que los trayectos, que deberían hacer en menos de media hora, toman hasta tres horas.

Hace tres semanas, el titular de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Paredes, dijo que espera finalizar los trabajos sobre la carretera el oriente del país en las próximas semanas y defendió que no se trata únicamente de 5 kilómetros.

Ese último tramo, que va desde el sector de Villa Nueva-Villa Vieja inició la segunda semana de febrero y estaba proyectado para finalizar en cuatro meses, es decir hace dos meses. VC