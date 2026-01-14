Posponen alza a peaje; nueva administración resolverá temática

Tegucigalpa – Transportistas de carga pesada y directivos de la empresa Concesionaria Vial de Honduras (COVI) acordaron un compás de espera hasta el 21 de enero en la aplicación del aumento al peaje en la carretera CA-5.

Para el 21 de enero, COVI se reunirá con representantes del gobierno entrante para definir lo referente a la nueva tarifa, que estaba prevista para entrar en vigencia a partir de mañana 15 de enero y que estima un aumento de nueve lempiras para los vehículos livianos y 98 lempiras los de seis ejes.

El dirigente del transporte de carga pesada, Edgardo Menéndez indicó que tras el acuerdo “vamos a suspender las acciones nosotros. Fabricamos este espacio para que las nuevas autoridades puedan negociar”.

De acuerdo a las declaraciones de la dirigencia de los transportistas el impacto que puede tener el aumento al peaje de la CA-5 es bastante fuerte para el bolsillo del productor principalmente y de los particulares. VC