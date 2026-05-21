Posible decreto de emergencia para la capital, por crisis de agua sería anunciado la próxima semana

Tegucigalpa – El alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, advirtió que Tegucigalpa y Comayagüela enfrentan una condición de “riesgo alto” por la disminución en los niveles de las represas Los Laureles y Concepción, situación que podría llevar a la declaración de una emergencia hídrica la próxima semana.

Zelaya explicó que actualmente la represa Concepción se encuentra al 44.6 % de su capacidad y Los Laureles al 36.9 %, niveles afectados por la falta de lluvia situación que podría prolongarse debido al fenómeno del Súper Niño, por lo que se avizora un 30 % menos de lluvia y temperaturas más extremas en el país.

El edil señaló que los racionamientos ya se están intensificando en varias zonas de la capital. En sectores abastecidos por Concepción, el agua llega cada cinco a siete días, mientras que en zonas dependientes de Los Laureles el suministro tarda entre cuatro y cinco días. Además, reveló que la situación es crítica en varias colonias para el caso mencionó la Santa Eduviges permanecieron hasta 24 días sin acceso al servicio.

“Hay que esperar lo mejor, pero prepararse para lo peor”, expresó Zelaya, quien indicó que la Corporación Municipal analizará en los próximos días los últimos informes técnicos para decidir si se decreta oficialmente una emergencia por la crisis del agua.

El alcalde advirtió que, si alguno de los embalses desciende al 25 % de su capacidad, la capital entraría en una etapa crítica que obligaría a aplicar racionamientos más severos y medidas extraordinarias.

Asimismo, adelantó que la próxima semana podrían aprobarse prohibiciones y sanciones contra quienes hagan un uso irracional del agua, como parte de las acciones preventivas para evitar un colapso en el abastecimiento.

Además, la UMAPS continúan distribuyendo agua gratuita mediante pipas en colonias y centros educativos afectados, además de reforzar las cuadrillas para reparar fugas en el sistema, donde actualmente se pierde cerca del 40 % del agua potable.

Zelaya insistió en que la población debe ahorrar agua y reparar fugas domésticas ante el riesgo de una crisis hídrica más fuerte en la capital y otras regiones del país. “Cada gota cuenta”, recordó.

En cuanto a las soluciones a mediano y largo plazo, mencionó que la represa San José —proyecto que estuvo paralizado durante 17 meses— estaría lista hasta el primer trimestre de 2028. Paralelamente, avanzan inversiones destinadas a la reparación de fugas y modernización del sistema de agua de la capital. LB