Portuaria anuncia inversión de más de 20 millones de dólares para muelle de graneles en Puerto Cortés

Tegucigalpa – El gerente de la Empresa Nacional Portuaria (ENP), Yaudet Burbara, informó que se impulsa una nueva inversión superior a los 20 millones de dólares destinada a la ampliación de la terminal de graneles sólidos en el muelle de Puerto Cortés.

La inversión se discute a través de una reunión en Casa Presidencial, con representantes de la ENP y miembros del Gobierno central.

Burbara explicó que el proyecto busca fortalecer la capacidad operativa del puerto para embarcaciones de mayor tamaño, con la reducción de costos logísticos.

Según afirmó, este financiamiento es necesario ya que diariamente se atienden más de 10 buques en operaciones continuas

La iniciativa forma parte de un proceso más amplio de modernización portuaria, que incluye la ampliación de la terminal de contenedores y otros proyectos que, según dijo, ya superan los 100 millones de dólares en ejecución.

El funcionario aseguró que estas mejoras permitirán mayor eficiencia en la descarga y operación de buques, además de contribuir a la reducción de tiempos de espera y sobrecostos que anteriormente afectaban la actividad portuaria.

“En el gobierno anterior las esperas eran de 30 a 40 días. Imagínense que un barco pagaba hasta 500 mil dólares de multa por retrasos en el puerto ante la ineficiencia de la portuaria” expresó en ese contexto el ministro.

Burbara finalizó con que la modernización permitiría incrementar la cantidad de buques que se atienden cada día con un sistema mucho más rápido, que representaría mayores ganancias. AD