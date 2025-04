Portavoz de la Conferencia Episcopal pide oración ante el inicio del cónclave para elegir al sucesor del papa Francisco

Tegucigalpa – El portavoz de la Conferencia Episcopal de Honduras, padre Juan Ángel López, pidió este lunes a los fieles unirse en oración luego de que se estableciera la fecha de inicio del cónclave para el próximo 7 de mayo, con el objetivo de elegir al sucesor del papa Francisco.

«Se nos pide oración para elegir al sucesor del papa Francisco. El papa siempre pedía oración por él, ahora toca orar por su sucesor, por el 267 papa de la historia», expresó el sacerdote.

El padre López recordó que la elección de Benedicto XVI requirió cuatro votaciones, mientras que la del papa Francisco llevó cinco. «Espero en el Señor que no se tarden tanto, porque crea un poquito de angustia, pero es normal», comentó.

También señaló que esta será una elección especialmente compleja debido a la gran diversidad de los cardenales participantes, ya que «nunca en la historia había estado tan diversificado el Colegio Cardenalicio», con representantes de numerosos países y culturas. Sin embargo, confió en que, dado el mayor conocimiento mutuo entre los cardenales, el proceso podría concluir en no más de dos días.

Consultado sobre la posibilidad de que se prolongue el cónclave sin llegar a un consenso tras 30 votaciones, el portavoz subrayó que hay que confiar en el Espíritu Santo que no se llegará a ese escenario y que existen mecanismos establecidos en las normas del cónclave. Explicó que, en principio, el papa debe ser elegido por dos tercios de los votos, como ocurrió en las últimas elecciones. No obstante, si tras 30 votaciones no se alcanza un consenso, los cardenales podrían optar por decidir mediante mayoría simple —la mitad más uno de los votos.

Finalmente, el padre López recordó que, en un nivel más excepcional, la elección también podría producirse por aclamación, aunque reiteró que lo fundamental es confiar en la acción del Espíritu Santo. «Esperamos tener un nuevo pontífice en unos dos días», concluyó. LB