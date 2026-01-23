Portada Viernes 23.01.2026.

Portada DigitalPortada Viernes 23.01.2026.Por: Proceso Digital22 de enero de 2026FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes Liga NacionalReal España doblega al Olancho y Juticalpa gana con autogol en inicio del Clausura EconomíaSin servicio de energía este domingo varios puntos de la capital, SPS y El Progreso Portada DigitalPortada Domingo 25.01.2026. InternacionalesCasi la mitad de EEUU declara emergencia por temporal de nieve y hielo NacionalesNuevo Congreso frente a una emergencia nacional: la violencia contra las mujeres