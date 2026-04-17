Portada Viernes 17.04.2026.

Portada DigitalPortada Viernes 17.04.2026.Por: Proceso Digital16 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaDestituidos Marlon Ochoa y Mario Morazán por sabotear elecciones Al DíaLa pugna por el segundo lugar mantiene en vilo el resultado de las elecciones en Perú FarándulaVicente y Alejandro Fernández protagonizan «reencuentro» con nueva versión de ‘El Rey’ Liga NacionalMotagua retoma el liderato al vencer a Victoria que se queda solitario en el sótano CalienteSospechoso en asesinato de mujer en Tocoa, señala que tras amenazas tuvo que entregarla