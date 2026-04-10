Portada Viernes 10.04.2026.

Portada DigitalPortada Viernes 10.04.2026.Por: Proceso Digital9 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaMarlon Ochoa no atenderá citatoria de juicio político ActualidadUniversidad de EEUU prevé temporada de huracanes por debajo del promedio con 13 ciclones InternacionalesXi Jinping recibe a la líder de la oposición de Taiwán, Cheng Li-wun, en Pekín Liga NacionalReal España cae pero sigue líder en Honduras y Motagua pierde invicto ante Marathón NacionalesCon 91 votos el CN admite denuncia de juicio político para Morazán y Ochoa