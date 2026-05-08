Portada Viernes 08.05.2026.

Portada DigitalPortada Viernes 08.05.2026.Por: Proceso Digital7 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesMaria Corina Machado califica de «asesinato» la muerte del preso político Víctor Quero Al DíaAl menos 5 muertos y 46 heridos deja incendio en plaza comercial del noroeste de México Liga NacionalMarathón rechaza ataques contra su técnico Pablo Lavallén y exige transparencia en el FVS Nacionales“El Diablo” anda suelto; sus “ángeles” ya cayeron NacionalesReportan incendio en planta eléctrica de la ENEE en colonia Torocagua