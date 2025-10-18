Portada Sábado 18.10.2025.

Portada DigitalPortada Sábado 18.10.2025.Por: Proceso Digital17 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes DeportesEEUU, México, Costa Rica y Jamaica lanzan candidatura conjunta para Mundial femenino 2031 Ciencia y Tecnología«TikTok gana dinero con las inseguridades de los adolescentes», alerta un informe de AI MigrantesEEUU comienza a implementar su nuevo exámen de ciudadanía, más largo y riguroso NacionalesEducación instruye reanudar clases presenciales en Valle y Choluteca y extiende suspensión en el Distrito Central ActualidadOnda tropical en el Caribe tiene alta probabilidad ciclónica