Portada Domingo 07.06.2026.

Portada DigitalPortada Domingo 07.06.2026.Por: Proceso Digital6 de junio de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesUn juez ordena que se enjuicie oralmente al candidato presidencial Roberto Sánchez en Perú Crónicas de un periodistaEspaña recibe ansiosa a León XIV y refuerza la seguridad ante el temor de un atentado yihadista InternacionalesPerú elige entre derechista Fujimori e izquierdista Sánchez a noveno presidente en 10 años ActualidadPeriodista deportivo hondureño fallece ahogado en El Salvador Rosalpina RodríguezMagnifica Humanitas y educación