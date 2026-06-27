Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 27.06.2026.26 de junio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasEspaña se enfrentará a Austria en dieciseisavos, con Croacia o Portugal en el horizonte 27 de junio de 2026 Portada Mundial 28.06.2026. 27 de junio de 2026 España-Austria y Suiza-Argelia cierran la lista de emparejamientos en dieciseisavos 27 de junio de 2026 1-3. Messi sigue rompiendo récords: sexto gol en el Mundial y 19 en todas las Copas 27 de junio de 2026 1-3. Misión cumplida: Argentina gana con unidad B y Messi suma gol en media hora de juego 27 de junio de 2026