Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 21.07.2026.20 de julio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasMilei se suma a la polémica sobre la selección argentina en el Mundial: «Nos tienen celos» 23 de julio de 2026 Nicolás Otamendi anuncia su retirada de la selección argentina 23 de julio de 2026 Nuevo León (México) logra un impacto económico de 570 millones de dólares por el Mundial 23 de julio de 2026 Los mexicanos superaron los 100 millones de viajes en DiDi durante el Mundial 23 de julio de 2026 Francia presentará al sucesor de Deschamps al frente de los ‘Bleus’ el 28 de julio 23 de julio de 2026