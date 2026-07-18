Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 18.07.2026.17 de julio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasLuis de la Fuente, el «padre» de una familia que es campeona del mundo 19 de julio de 2026 Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber encienden el descanso al estilo Super Bowl 19 de julio de 2026 Tom Cruise y Robbie Williams calientan la final del Mundial 19 de julio de 2026 España campeona del mundo al vencer por la mínima a Argentina 19 de julio de 2026 Trump llega a la final del Mundial: «Es difícil apostar contra Messi» 19 de julio de 2026