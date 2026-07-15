Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 15.07.2026.14 de julio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasEnzo Fernández: «Dios me regala este momento de poder jugar otra final con Messi» 15 de julio de 2026 Portada Mundial 16.07.2026. 15 de julio de 2026 Messi: «Una vez más hemos demostrado que nadie nos regala nada» 15 de julio de 2026 Sin anotar y pese a igualar con Mbappé, Messi es líder goleador por sus 2 asistencias 15 de julio de 2026 Marea albiceleste colma calles de Argentina tras vencer a Inglaterra y pasar a la final 15 de julio de 2026