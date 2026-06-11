Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 11.06.2026.10 de junio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasSheinbaum da «cordial bienvenida» a Infantino en Palacio Nacional antes de la inauguración 10 de junio de 2026 De los 80,824 del Azteca a los 43,036 de Toronto: así es el aforo de estadios del Mundial 10 de junio de 2026 Broos concede el favoritismo a México en el partido inaugural 10 de junio de 2026 Los Ángeles lanza una campaña para ‘sacarle la tarjeta al odio’ de cara al Mundial 10 de junio de 2026 Canadá se ofrece para que árbitro somalí dirija partidos del Mundial tras rechazo de EEUU 10 de junio de 2026