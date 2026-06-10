Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 10.06.2026.9 de junio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticias3-0. Con el regreso goleador de Messi, Argentina le ganó con autoridad a Islandia 9 de junio de 2026 Pellistri dice que Uruguay irá partido a partido para tratar de lograr el gran objetivo 9 de junio de 2026 Viaje, madrugón y sesión de fotos de España en Chattanooga 9 de junio de 2026 Las ONG acusan que México «paga» costos del Mundial y la FIFA concentra los beneficios 9 de junio de 2026 Gobierno de Trump dice que hubo «razón de peso» para no permitir entrar a árbitro somalí 9 de junio de 2026