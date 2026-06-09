Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 09.06.2026.9 de junio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Jorge SierraCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticias1-3. España carbura antes del Mundial 8 de junio de 2026 EEUU prohíbe la entrada al país a un árbitro somalí que iba a participar en el Mundial 8 de junio de 2026 Un concurso de barberos calienta motores para el Mundial 2026 desde Río de Janeiro 8 de junio de 2026 El videoclip mundialista ‘Dai Dai’ de Shakira supera los 100 millones de reproducciones 8 de junio de 2026 Neymar presenta una «buena evolución» de la lesión muscular en el gemelo 8 de junio de 2026