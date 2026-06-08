Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 20260LBL:0LBL:0LBL:0LBLPowered by Data443 Evergreen Countdown Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 08.06.2026.7 de junio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasExmundialistas mexicanos confían en que Rangel sea el titular sobre Ochoa en el Tri 7 de junio de 2026 3-0. Ecuador golea a Guatemala en su último amistoso previo al debut en el Mundial 7 de junio de 2026 Nueve heridos en un tiroteo cerca de la base de la selección de Inglaterra en Kansas City 7 de junio de 2026 Iglesia católica mexicana: el Mundial ofrece un respiro al mundo ante guerra y desigualdad 7 de junio de 2026 Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz, bajas ante Perú, no viajan a Puebla 7 de junio de 2026