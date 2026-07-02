Copa Mundial de la FIFA 2026Del 11 de junio - 19 de julio de 2026[ec id="2"] Noticias - Reportajes - Crónicas - Resultados - Tablas de posiciones - Portadas - Estadios Portada Mundial 02.07.2026.1 de julio de 2026USA 2026 - Portada DigitalPor: Proceso DigitalCompartir esta noticia: FacebookXWhatsAppEmailImpresión + noticiasMessi: «Sabíamos que iba a ser un partido muy duro» 3 de julio de 2026 Salah, entre lágrimas: «dije que era el partido de una vida y hemos escrito la historia» 3 de julio de 2026 3-2. Argentina suda para pasar a octavos y evita la hazaña de Cabo Verde y ‘Vozinha’ 3 de julio de 2026 Exposición revive la crítica del caricaturista mexicano Abel Quezada en el Mundial 2026 3 de julio de 2026 Alfaro: «Francia es una tormenta eléctrica y todos los rayos van al arco» 3 de julio de 2026