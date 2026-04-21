Portada Martes 21.04.2026.

Portada DigitalPortada Martes 21.04.2026.Por: Proceso Digital20 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesEstudiante universitario sufre daño permanente en su ojo tras disturbios en los bajos del CN MetrópoliFicohsa premia a 350 hondureños para vivir la experiencia de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, gracias a VISA InternacionalesLa fiscal general de Guatemala señalada por corrupción queda descartada para la reelección InternacionalesDaniel Ortega tilda de «desquiciado mental» a Donald Trump NacionalesMujeres claman presupuesto para atajar escalada de feminicidios