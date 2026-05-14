Portada Jueves 14.05.2026.

Portada DigitalPortada Jueves 14.05.2026.Por: Proceso Digital13 de mayo de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes NacionalesReformas penales, ¿serán suficientes para contener la violencia en Honduras? NacionalesAsfura enfatiza alianza entre Honduras e Israel durante aniversario de independencia israelí PolíticaProrrogan al 25 de mayo entrega de listados para cargos en TJE y CNE DeportesCarlos Tévez deja de ser el entrenador de Talleres tras ser eliminado del Torneo Apertura DeportesEl TAS confirma la sanción al Real Madrid por cánticos homófobos contra Pep Guardiola