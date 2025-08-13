Portada Digital, Miércoles 13 de Agosto, 2025

Portada DigitalPortada Digital, Miércoles 13 de Agosto, 2025Por: Proceso Digital12 de agosto de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesEl Estado de Nicaragua expropia colegio propiedad de la Congregación Hermanas Josefinas DeportesLa Premier rendirá homenaje a Diogo Jota con minuto de silencio en la primera jornada SaludLargas filas en Hospital Mario Mendoza reflejan afectación de población en salud mental NacionalesPobladores de Mateo bloquean acceso en protesta por carretera en pésimo estado InternacionalesHRW advierte sobre «manipulación» en informe de derechos humanos del Gobierno de Trump