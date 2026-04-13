Portada Digital Lunes 13.04.2026

Portada DigitalPortada Digital Lunes 13.04.2026Por: Proceso Digital12 de abril de 2026FacebookXWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes InternacionalesIrán advierte que los buques que se acerquen al estrecho Ormuz violan el alto el fuego MigrantesUn promedio de cuatro menores son deportados a diario a Honduras InternacionalesHasta 6 candidatos con opción de disputar Presidencia de Perú con Fujimori Al DíaEl centroderechista Jorge Nieto pide tranquilidad y dice que ganará la Presidencia de Perú EconomíaCanasta básica sigue en ascenso y golpea el bolsillo de las familias hondureñas