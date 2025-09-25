Portada Digital, Jueves 25 de Septiembre, 2025

Portada DigitalPortada Digital, Jueves 25 de Septiembre, 2025Por: Proceso Digital24 de septiembre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes PolíticaSorpresa en el CNE: Rodolfo Padilla Sunseri aparece de la noche a la mañana en la papeleta electoral Portada PolíticaJorge Cálix exige al CNE mantener precedentes similares a su caso y permitir su inscripción como candidato a diputado Liga NacionalOlimpia busca mantener el liderato en Honduras con Marathón y Olancho a solo dos puntos PolíticaNasry Asfura y Junior Burbara recorren Ocotillo y Cosmul, en San Pedro Sula DeportesLa Supercopa de Francia entre el PSG y el Olympique de Marsella se jugará en Kuwait