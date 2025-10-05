Portada Digital, Domingo 05 de Octubre, 2025

Portada DigitalPortada Digital, Domingo 05 de Octubre, 2025Por: Proceso Digital4 de octubre de 2025FacebookTwitterWhatsAppEmailImpresión Noticias recientes EconomíaTrump anuncia que los aranceles a camiones, que afectan a México, comenzarán en noviembre PolíticaLa CCIC lanza la campaña ciudadana “Si votas, ganamos todos” EconomíaFeriado Morazánico deja una derrama económica superior a los L 1,000 millones, según Turismo PolíticaUFTF abre expedientes sancionatorios a más de 1,400 aspirantes a cargos populares NacionalesLluvias dejan cuatro muertos y un desaparecido en Honduras