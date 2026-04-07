PORSALUD lanza innovadora campaña para presentar su nuevo modelo de atención

Hospital y Clínicas PORSALUD presenta su nueva etapa evolutiva, enfocada en ofrecer servicios integrales de especialidades médicas y quirúrgicas al público en general, a través de una robusta plataforma digital que facilita el acceso a la salud de manera ágil y eficiente.
Esta transformación marca el paso de ser una clínica de atención primaria a convertirse en un Hospital y Clínica de Especialidades, ampliando significativamente su portafolio de servicios. Entre las nuevas unidades disponibles se incluyen:
- Laboratorio clínico
- Imágenes diagnósticas
- Rehabilitación
- Óptica
- Odontología
- Salas de quirófano con tecnología de última generación
Cirugías disponibles
En nuestras modernas salas de cirugía contamos con tecnología de punta que permite realizar una amplia variedad de procedimientos:
Cirugía General:
- Colecistectomía laparoscópica
- Apendicectomía abierta y laparoscópica
- Hernioplastía abierta y laparoscópica
- Resección de masas o lipomas
Ortopedia:
- Artroscopía de rodilla
- Reducciones abiertas y cerradas de fracturas
- Reparación de lesiones músculo-tendinosas
Ginecología:
- Histerectomía abdominal
- Colporrafias (levantamiento de vejiga)
- Colocación de mallas vesicales
- Cistectomías
Urología:
- Circuncisión
- Reducción testicular
- Biopsia prostática
- Varicocelectomia
- Quistes de epididimo
- Penectomia parcial
- Quema de condilomas
- Orquiectomías simple y radical
- Meato plástica en vy
Otorrinolaringología:
- Septoplastía
- Turbinoplastía
- Cirugía endoscópica nasal
- Amigdalectomía
- Adenoidectomía
Coloproctología:
- Hemorroidectomía
- Fistulotomía
- Colostomía
Alianzas estratégicas
Como parte de esta evolución, PORSALUD ha establecido alianzas estratégicas para beneficiar a sus usuarios. Destaca la colaboración con Ficohsa Seguros, mediante la cual los pacientes podrán acceder a:
- Solo 5% de copago
- Cero deducible
- Eliminación de trámites de precertificación (gestionados directamente por PORSALUD)
Además, se brinda acceso a cirugías sin procesos de reembolso, un beneficio exclusivo para asegurados de Ficohsa, con posibilidad de extenderse a pacientes de otras aseguradoras.
Compromiso con la calidad y accesibilidad
En nuestras salas de cirugía ofrecemos:
- Costos accesibles
- Seguridad y tecnología avanzada
- Paquetes quirúrgicos y de hospitalización
- Especialistas altamente calificados con enfoque humano
Ven y conoce nuestras instalaciones y quirófanos.
PBX: 2275-5471 / 2580-5454