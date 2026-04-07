PORSALUD lanza innovadora campaña para presentar su nuevo modelo de atención

Por: Proceso Digital

Hospital y Clínicas PORSALUD presenta su nueva etapa evolutiva, enfocada en ofrecer servicios integrales de especialidades médicas y quirúrgicas al público en general, a través de una robusta plataforma digital que facilita el acceso a la salud de manera ágil y eficiente.

Esta transformación marca el paso de ser una clínica de atención primaria a convertirse en un Hospital y Clínica de Especialidades, ampliando significativamente su portafolio de servicios. Entre las nuevas unidades disponibles se incluyen:

  • Laboratorio clínico
  • Imágenes diagnósticas
  • Rehabilitación
  • Óptica
  • Odontología
  • Salas de quirófano con tecnología de última generación

Cirugías disponibles

En nuestras modernas salas de cirugía contamos con tecnología de punta que permite realizar una amplia variedad de procedimientos:

Cirugía General:

  • Colecistectomía laparoscópica
  • Apendicectomía abierta y laparoscópica
  • Hernioplastía abierta y laparoscópica
  • Resección de masas o lipomas

Ortopedia:

  • Artroscopía de rodilla
  • Reducciones abiertas y cerradas de fracturas
  • Reparación de lesiones músculo-tendinosas

Ginecología:

  • Histerectomía abdominal
  • Colporrafias (levantamiento de vejiga)
  • Colocación de mallas vesicales
  • Cistectomías

Urología:

  • Circuncisión
  • Reducción testicular
  • Biopsia prostática
  • Varicocelectomia
  • Quistes de epididimo
  • Penectomia parcial
  • Quema de condilomas
  • Orquiectomías simple y radical
  • Meato plástica en vy

Otorrinolaringología:

  • Septoplastía
  • Turbinoplastía
  • Cirugía endoscópica nasal
  • Amigdalectomía
  • Adenoidectomía

Coloproctología:

  • Hemorroidectomía
  • Fistulotomía
  • Colostomía

Alianzas estratégicas

Como parte de esta evolución, PORSALUD ha establecido alianzas estratégicas para beneficiar a sus usuarios. Destaca la colaboración con Ficohsa Seguros, mediante la cual los pacientes podrán acceder a:

  • Solo 5% de copago
  • Cero deducible
  • Eliminación de trámites de precertificación (gestionados directamente por PORSALUD)

Además, se brinda acceso a cirugías sin procesos de reembolso, un beneficio exclusivo para asegurados de Ficohsa, con posibilidad de extenderse a pacientes de otras aseguradoras.

Compromiso con la calidad y accesibilidad

En nuestras salas de cirugía ofrecemos:

  • Costos accesibles
  • Seguridad y tecnología avanzada
  • Paquetes quirúrgicos y de hospitalización
  • Especialistas altamente calificados con enfoque humano

Contáctanos

Ven y conoce nuestras instalaciones y quirófanos.
PBX: 2275-5471 / 2580-5454

