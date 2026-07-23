PORSALUD impulsa programa de humanización para fortalecer la atención centrada en el paciente

Tegucigalpa. La directora médica de PORSALUD, Ana María Gómez, destacó la implementación del programa de humanización de la institución, una estrategia orientada a fortalecer la calidad de la atención médica mediante un trato más cercano, empático y centrado en las necesidades de los pacientes.

Durante una entrevista, con Proceso Digital, la especialista explicó que el programa busca que la atención en salud vaya más allá del tratamiento de una enfermedad, promoviendo una relación de confianza entre el personal médico, los pacientes y sus familias.

Señaló que la humanización implica escuchar, comprender y acompañar a cada persona durante todo su proceso de atención.

La galena indicó que este modelo también involucra la capacitación permanente del personal de salud para reforzar habilidades como la comunicación, la empatía y el respeto por la dignidad del paciente, aspectos que contribuyen a generar una mejor experiencia y mayor satisfacción en los servicios médicos.

La humanización en salud se basa precisamente en fortalecer la relación entre el profesional y el paciente mediante una atención integral y respetuosa, sostuvo.

La directora médica agregó que el programa abarca todos los niveles de atención dentro de PORSALUD, desde el primer contacto del usuario con la institución hasta el seguimiento posterior a la consulta, con el propósito de garantizar un acompañamiento integral y una comunicación clara durante todo el proceso asistencial.

Resaltó que una atención humanizada no solo beneficia a los pacientes, sino que también fortalece el compromiso y la vocación de servicio del personal sanitario, creando un ambiente de confianza y mejorando la calidad de los servicios prestados.

Afirmó que la humanización se ha convertido en uno de los pilares estratégicos de PORSALUD, al considerar que el bienestar de los pacientes depende tanto de la excelencia médica como del trato digno, respetuoso y cálido que reciben durante su atención. IR