Porfirio Lobo Sosa llama a los hondureños a “sacar a Libre” en las elecciones del 30 de noviembre

Tegucigalpa- A pocos días de las elecciones generales del próximo 30 de noviembre, el expresidente Porfirio Lobo Sosa difundió un mensaje dirigido a la ciudadanía en el que exhorta a los hondureños a acudir masivamente a las urnas y a “defender el voto”, al tiempo que lanzó fuertes críticas contra la actual administración.

“Compatriotas, hombres y mujeres hondureños, estamos a pocos días de las elecciones generales. Yo le pido a todo mi pueblo que salgan a votar”, inició Lobo Sosa en su mensaje. “Este gobierno no puede seguir; ha castigado mucho al pueblo hondureño, y los que ayer eran pobres hoy son más pobres”, añadió.

El exmandatario también dirigió un llamado directo a los partidos de oposición, a quienes pidió “cuidar las urnas y vigilar que el resultado sea el que salga de las urnas”.

Advirtió que, según él, desde el oficialismo se intentará generar temor para reducir la participación ciudadana. “Ellos tratan de intimidar, de asustar; dicen que están ganando, que tienen encuestas, pero todos sabemos lo que vemos y sentimos todos los días: el pueblo hondureño al unísono dice ‘fuera el familión’”, expresó.

Lobo Sosa insistió en que el voto es la única vía para un cambio, y criticó la indiferencia electoral. “Decir ‘no voy a votar’ es consentir lo que hoy tenemos, el peor gobierno que he visto en mi vida”, afirmó.

Sobre las acusaciones anticipadas de fraude que circulan en el ambiente político, el expresidente aseguró que desde la oposición “nadie quiere hacer fraude porque van ganando”, mientras que responsabilizó al gobierno de intentar alterar los resultados, aunque aseguró que “no les va a resultar, porque el poder es del pueblo”.

Finalmente, Lobo Sosa concluyó su mensaje reiterando su confianza en que la ciudadanía se movilizará el día de los comicios. “El pueblo manda, el poder es del pueblo, y este 30 de noviembre los van a sacar”, sentenció.LB