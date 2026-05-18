Por vía de procedimiento abreviado, imputado acepta que asesinó a abogado René Altamirano

San Pedro Sula – En el Juzgado de Letras Penal con Competencia Nacional en Materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción, se desarrolló la Audiencia de Procedimiento Abreviado en la causa sobre el implicado en la muerte violenta del profesional del derecho, exdefensor público y exjuez de sentencia, René Altamirano.

El privado de libertad, que se sometió a la vía alterna del proceso penal, reconoció de viva voz ante el juez, que disparó contra la humanidad del abogado.

El Juez de Letras Penal con Jurisdicción Nacional, resolvió fijar para el jueves 21 de mayo, la lectura de la sentencia sobre la pena a imponer a Franklin Eduardo Ramírez Majano como responsable del delito de asesinato en perjuicio de René Altamirano Interiano.

Según el cálculo de la pena a imponerle, será entre 15 y 20 años de reclusión. JS