Por venta de terreno le habrían quitado la vida a maestra jubilada en El Rosario, Comayagua

Tegucigalpa – Wiber Mayes Ríos, director de Comunicaciones de la Policía Nacional, confirmó que recolectan evidencia e investigan los hechos que habrían provocado la muerte de una maestra jubilada en El Rosario, Comayagua.

Entre las hipótesis se investiga la venta de un terreno por parte de la hoy occisa.

La maestra jubilada fue identificada como Mercedes Turcios Orellana a quien se le quitó la vida con arma de fuego.

El cuerpo de la fémina quedó tirado en una calle El Zapote, El Rosario, Comayagua, zona central del país.

La maestra jubilada era conocida cariñosamente como “la profe Chere”.

Honduras suma 112 asesinatos de mujeres este 2026, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (ONV-UNAH).